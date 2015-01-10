تقارير - رئيس برشلونة أخبر ميسي بإقالة إنريكي بعد مواجهة أتليتكو

أكدت تقارير إعلامية نية رئيس نادي برشلونة جوزيب بارتوميو إقالة مدرب الفريق لويس إنريكي بسبب علاقته المتوترة مع نجم البلوجرانا ليونيل ميسي مؤخرا.

بعد جلوسه على دكة البدلاء أمام ريال سوسيداد وعدم حضوره التدريب التالي للفريق، يريد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي عودة مدربه السابق فرانك ريكارد لتولي مهمة برشلونة..الأمر الذي يدعمه رئيس النادي.

بارتوميو تحدث مع الدولي الأرجنتيني وأكد له رحيل إنريكي عن الفريق بعد مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري الأحد المقبل.

اجتمع الإثنان يوم أمس الجمعة ووفقا لقناة (تي في 3) الإسبانية فإن ميسي يريد عودة ريكارد للنادي المدرب الذي دفع به للفريق الأول في 2004.

ويبدو أن أيام إنريكي أصبحت معدودة في برشلونة بعد صافرات الاستهجان التي تلقاها من جمهور الفريق أثناء مباراة كأس إسبانيا أمام إلتشي والتي فاز فيه الفريق الكاتالوني بخماسية نظيفة.