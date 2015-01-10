فان جال: لدينا إصابة واحدة فقط.. هل تصدقون ذلك؟

قائمة شبه كاملة للمدرب لويس فان جال سيخوض بها فريقه مانشستر يونايتد لقاؤه القادم بالدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون.

عبر المدرب الهولندي عن سعادته بجاهزية الفريق وعدم وجود إصابات مؤثرة كما حدث طوال الموسم لمانشستر يونايتد.

مروان فيلايني، دالي بليند ولوك شو مستعدون للمشاركة، فيما يغيب أشلي يونج بسبب الإصابة.

تحدث فان جال للصحفيين قائلا:"هل تصدقون؟، لدينا إصابة واحدة فقط!".

وأضاف:"لأول مرة سأختار 18 لاعبا لخوض مباراة مع يونايتد".

المدافع البرازيلي رافاييل ربما لن يدفع به فان جال بعد إجراؤه لعملية مؤخرا في العظم الوجني.

بينما عاد المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو للتدريبات بعد إصابة الفخذ التي تسببت في غيابه منذ 8 ديسمبر الماضي.