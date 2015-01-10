مايكون يدعو جماهير روما لمساندة الفريق لهزيمة لاتسيو في الديربي

دعا البرازيلى مايكون المدافع الأيمن لفريق روما لكرة القدم جماهير الجيالوروسى لمساندة الفريق من أجل الفوز على لاتسيو فى دربى العاصمة الإيطالية غدا الأحد.

ولم يحقق الذئاب الفوز سوى مرة واحدة فى آخر 6 لقاءات أمام لاتسيو لكنه بوسعه أن يصعد لقمة الترتيب مؤقتا فى حالة فوزه بعد ظهر غد .

وقال مايكون “33 عامًا”، فى تصريحات لتليفزيون روما، “نعمل بكل جدية استعدادا لهذا اللقاء، ونعرف مدى أهميته وهو لقاء مهم للاعبين أيضا”.

وأضاف “يجب أن تملأ الجماهير الاستاد وتساندنا بقوة ،لأنه حين تكون الجماهير من خلفنا يزداد مردود اللاعبين ونحن نريد أن نقدم مستوى مميزا فى هذا اللقاء”.

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