البيشمركة تحبط هجوما لمسلحي تنظيم داعش في “قضاء مخمور” شمال غربي العراق

أحبطت قوات البيشمركة الكردية في قضاء مخمور شمال غربي العراق اليوم هجوما لمسلحي تنظيم داعش بعد أن تمكن من دخول ناحية الكوير، إلا أن البيشمركة قصفت تجمعين لعناصر التنظيم في المنطقة وأحبطت مخططهم.

وقال مسئول عسكري كردي إن مسلحي “داعش” تجمعوا في منطقتين لشن هجوم على قوات البيشمركة انطلاقا من الكوير،مشيرا إلي أن البشمركة قصفت منطقتي تجمع عناصر التنظيم بالأسلحة الثقيلة صباح اليوم ، حيث سقط العديد من عناصر التنظيم بين قتيل وجريح، وتم إفشال مخطط داعش.

وأشار إلى أن مسلحي داعش جاءوا من الموصل بمحافظة نينوي إلى قرية خورسبات لشن هجوم على البيشمركة، وأن عدد القتلى والجرحى في صفوف مسلحي داعش غير معروف تحديدا.

وقال مسئول قوات البيشمركة في محور “الكوير- مخمور” سيروان البارزاني أن خليفة داعش” أبو بكر البغدادي، كان يقود هجمة الليلة الماضية على منطقة الكوير، والتي انتهت بهزيمة التنظيم وفرار مسلحيه فجر اليوم مشيرا إلى أن المنطقة بأكملها تحت سيطرة البيشمركة.

أ ش أ