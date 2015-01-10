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بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول‎

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بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول‎ بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول‎

تفقد اللواء  محمود عتيق محافظ سوهاج صباح اليوم سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2014 /2015 م لشهادة الابتدائية بمدرستى ملحقة المعلمات الابتدائية ومدرسة باحثة البادية الابتدائية.

وتفقد أيضًا لجنة الدمج بالمدرسة والتى تضم الطلاب ذوى الاعاقات البسيطة رافقه عبدالعزيز عطيه وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج واللواء محمد الملثم رئيس مركزومدينة سوهاج واطمئان سيادتة على توفير الجو المناسب للطلاب لاداء الامتحانات ومستوى الامتحان كما تفقد اعمال امتحانات النقل لصف الاول والثانى بمدرسة الشيماء الثانوية بنات.

وأوضح المحافظ أن امتحانات الصف السادس الأبتدائي بدأت اليوم حيث يؤدى 88506 طالب وطالبة الامتحانات فى840 لجنة علي مستوي الادارات التعليمية بالمحافظة.

وبدأت اليوم امتحانات النقل للصف الأول والثانى الثانوي العام والفني حيث يؤدى 32226 الامنتحان طالب وطالبة في 89 مدرسة، وأشار إلى أن جميع امتحانات النقل والشهادات العامة الابتدائية والإعدادية سوف تنتهى يوم الخميس الموافق 22من يناير الجاري.

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