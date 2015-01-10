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جورباتشوف ينتقد سياسة العقوبات ضد روسيا

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جورباتشوف ينتقد سياسة العقوبات ضد روسيا جورباتشوف ينتقد سياسة العقوبات ضد روسيا

جورباتشوف

انتقد رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف اليوم سياسة العقوبات المعادية لروسيا، داعيا إلى إقامة حوار بين الغرب وروسيا.

وقال جورباتشوف قي حوار مع مجلة دير شبيجل الألمانية نشرته أمس أنه إذا فقد أحد أعصابه في ظل أجواء التوتر الراهنة، لن نتمكن من العيش خلال السنوات المقبلة”، وأشار إلى “فقدان كارثي للثقة” في العلاقات بين الغرب وروسيا، مؤكدا ضرورة إذابة الجليد مجددا في العلاقات بينهما.

وأدان جورباتشوف الساسة الألمان الذين على حد تعبيره، يسعون للمشاركة في “تقسيم جديد لأوروبا”، منبها إلى أن “ألمانيا حاولت، خلال الحرب العالمية الثانية، توسيع مجال نفوذها شرقا.”
> ووصف رئيس الاتحاد السوفيتى السابق سياسة الغرب لفرض عقوبات ضد روسيا بأنها “غير حكيمة وخطيرة للغاية”.

أ ش أ

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