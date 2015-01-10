وزير الصحة اللبناني: المنظمات الدولية اختفت مع العاصفة “زينا”

أعرب وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور عن عدم رضاه عن أداء المجتمع الدولي والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمساعدة اللاجئين السوريين ، مشيرا إلى أن هذا ظهر واضحا خلال العاصفة الحالية “زينا” حيث اختفت المنظمات الدولية مع قدوم العاصفة.

وقال أبو فاعور في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه أصدر قرارا بعلاج أي مقيم في لبنان من آثار الطقس السيئ سواء كان لبنانيا أو لاجئا سوريا أو غيره في المستشفيات الحكومية بدون أية تكلفة ..وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية.

وأضاف أن المنظمات غير الحكومية في لبنان التي ظهرت مع بداية أزمة اللاجئين السوريين أثبتت فشلها خلال العاصفة الحالية نظرا لغياب التنسيق مع الدولة.

وردا على سؤال أشار إلى عدم وجود أي إحصاء رسمي لضحايا العاصفة من اللاجئين السوريين أو المواطنين اللبنانيين ، موضحا أنه يجرى تجميع البيانات في هذا الشأن,كاشفا عن وفاة فلسطيني في البقاع ويجرى تحديد سبب الوفاة وهل نتيجة الطقس أم لا.

أ ش أ