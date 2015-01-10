أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الصحة اللبناني: المنظمات الدولية اختفت مع العاصفة “زينا”

Google+ Print
وزير الصحة اللبناني: المنظمات الدولية اختفت مع العاصفة “زينا” وزير الصحة اللبناني: المنظمات الدولية اختفت مع العاصفة “زينا”

وزير الصحة اللبناني

أعرب وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور عن عدم رضاه عن أداء المجتمع الدولي والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمساعدة اللاجئين السوريين ، مشيرا إلى أن هذا ظهر واضحا خلال العاصفة الحالية “زينا” حيث اختفت المنظمات الدولية مع قدوم العاصفة.

وقال أبو فاعور  في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط  أنه أصدر قرارا بعلاج أي مقيم في لبنان من آثار الطقس السيئ سواء كان لبنانيا أو لاجئا سوريا أو غيره في المستشفيات الحكومية بدون أية تكلفة ..وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية.

وأضاف أن المنظمات غير الحكومية في لبنان التي ظهرت مع بداية أزمة اللاجئين السوريين أثبتت فشلها خلال العاصفة الحالية نظرا لغياب التنسيق مع الدولة.

وردا على سؤال أشار إلى عدم وجود أي إحصاء رسمي لضحايا العاصفة من اللاجئين السوريين أو المواطنين اللبنانيين ، موضحا أنه يجرى تجميع البيانات في هذا الشأن,كاشفا عن وفاة فلسطيني في البقاع ويجرى تحديد سبب الوفاة وهل نتيجة الطقس أم لا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا