تأجيل محاكمة مرسى و130من الإخوان في «الهروب الكبير» لـ17 يناير

أجلت الدائرة “15 ” بمحكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة لنظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميًا بـ «الهروب الكبير» والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى لجلسة 17 يناير لاحضار المتهم محمد مرسي من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور محمود إسماعيل، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.