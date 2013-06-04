مصطفى شعبان: لا تتعجلوا فى الحكم على «مزاج الخير»

كتب : نجلاء أبوالنجا الثلاثاء 04-06-2013 09:03

أثار البرومو الأول لمسلسل «مزاج الخير» لمصطفى شعبان ودرة وعلا غانم عاصفة من الهجوم لاحتواء المسلسل على مشاهد رقص وتعاطى مخدرات قالوا إنها لا تتناسب مع شهر رمضان، حتى إن أحد المحامين رفع دعوى قضائية ضد العمل لمنع عرضه فى رمضان، مصطفى شعبان، بطل المسلسل، قال لـ«الوطن» إنه من الظلم الحكم على المسلسل من أول «برومو» فما زال هناك حوالى شهر وأكثر على رمضان وسيعرض كل أسبوع تقريباً «برومو» جديد.

وحول الرقص والإيحاءات فى «البرومو» الأول، قال «شعبان» إن عالم تجار المخدرات ملىء بالأشخاص والعلاقات والألفاظ الغريبة عن مجتمعنا، لذلك فمن المنطقى أن نجد «خميس» بطل المسلسل وسط هذه الأجواء المبالغ فيها لأنها أجواء مرضية، لكن هذا لا يعنى أن المسلسل يتناول هذه الأحداث فقط، بل هو ملىء بالدراما والخطوط الإنسانية المتشابكة، ويعالج قضية وقوع الشباب فى فخ المخدرات هرباً من ظروفهم.

وأكد «مصطفى» أنه انتهى من تصوير نصف أحداث المسلسل تقريباً والنصف الآخر سيتم تصويره فى شهر رمضان، ورغم بدء التصوير فى مارس، فإن كثرة عدد المشاهد الخارجية تطلبت وقتاً كبيراً اضطروا معه إلى ترحيل مشاهد أخرى.