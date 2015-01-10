الهجان يواصل حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

صرح عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بأنه يواصل القضاء علي جميع أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالتعاون مع مديرية الأمن برئاسة اللواء حسن السوهاجي مدير أمن قنا، من خلال القيام بعدد من الحملات.

وأسفرت الحملات عن إزالة 422 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و52 علي الأراضي المملوكة للدولة بقرى ومراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر ذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن و المجالس المحلية .

وشملت الحملات إزالة 147 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بأبوتشت و10حالات علي أملاك الدولة وحالتين علي أراضي زراعية بمركز قنا و38 حالة بنجع حمادي إضافة إلى 36 حالة علي أراضي زراعية و15 أملاك دوله بقفط بينما بلغت حالات التعديات الزراعية بنقادة 50 حالة و17 حالة علي أملاك الدولة و13 حالة علي أراضي زراعية بقوص و5 آخرين علي أملاك الدولة اما بفرشوط تم إزالة 92 حالة تعديات زراعية و44 حالة تعديات زراعية بدشنا وحالتين علي املاك الدولة.

وأشار إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة سيستمر فى الفترة القادمة من اجل القضاء علي جميع التعديات وأنه سيتم التصدى بكل حسم لكافة محاولات التعديات.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالمحافظة.