أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البابا تواضروس الثاني يستقبل بطريرك إثيوبيا في الكاتدرائية المرقسية

Google+ Print
البابا تواضروس الثاني يستقبل بطريرك إثيوبيا في الكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس الثاني يستقبل بطريرك إثيوبيا في الكاتدرائية المرقسية

البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت البابا متياس الأول بطريرك إثيوبيا، الذي بدأ اليوم زيارة إلى تستغرق 6 أيام.
> وجرت للبطريرك الإثيوبي مراسم استقبال رسمية في الكاتدرائية، حيث اصطف الشمامسة المصريون والأثيوبيون في الساحة الرئيسية للكاتدرائية ورددوا ترانيم قبطية.
> وتعد هذه هي الزيارة الأولى للبطريرك الإثيوبي منذ توليه منصبه في مارس عام 2013، فيما من المقرر أن يزور البابا الإثيوبي خلال زيارته عدة كنائس وأديرة في القاهرة والإسكندرية، كما سيحضر العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني يوم الأربعاء المقبل في الكاتدرائية المرقسية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية