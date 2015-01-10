البابا تواضروس الثاني يستقبل بطريرك إثيوبيا في الكاتدرائية المرقسية

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت البابا متياس الأول بطريرك إثيوبيا، الذي بدأ اليوم زيارة إلى مصر تستغرق 6 أيام.

> وجرت للبطريرك الإثيوبي مراسم استقبال رسمية في الكاتدرائية، حيث اصطف الشمامسة المصريون والأثيوبيون في الساحة الرئيسية للكاتدرائية ورددوا ترانيم قبطية.

> وتعد هذه هي الزيارة الأولى للبطريرك الإثيوبي منذ توليه منصبه في مارس عام 2013، فيما من المقرر أن يزور البابا الإثيوبي خلال زيارته عدة كنائس وأديرة في القاهرة والإسكندرية، كما سيحضر العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني يوم الأربعاء المقبل في الكاتدرائية المرقسية.

أ ش أ