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بطريرك إثيوبيا يصل إلى مصر في زيارة تستغرق 6 أيام

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بطريرك إثيوبيا يصل إلى مصر في زيارة تستغرق 6 أيام بطريرك إثيوبيا يصل إلى مصر في زيارة تستغرق 6 أيام

البابا متياس الأول بطريرك إثيوبيا

وصل البابا متياس الأول بطريرك إثيوبيا إلى القاهرة صباح اليوم السبت على رأس وفد كبير من أحبار الكنيسة الإثيوبية في زيارة لمصر تستغرق 6 أيام هي الأولى له منذ توليه منصبه عام 2013.

وكان في استقبال البابا الإثيوبي كل من الأنبا بيشوي أسقف دمياط والأنبا هدرا أسقف أسوان والأنبا يوأنس الأسقف العام والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس أسقف القديمة والقس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس والقس بيشوي حلمي أمين عام مجلس الكنائس المصرية.

ومن المقرر أن يستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، البابا متياس في وقت لاحق اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث يجرى له استقبال رسمي ، كما سيحضر البابا متياس العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس يوم الأربعاء المقبل.

أ ش أ

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