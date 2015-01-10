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وزير البحث العلمي يفتتح محطة تنقية مياه الصرف الصحي ببرج العرب

  • مصر
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وصل الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي، السبت، إلى مقر الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب، بالإسكندرية، لافتتاح محطة تنقية مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، منخفضة التكاليف، باستخدام الأسفنج المعلق، كأول محطة من نوعها في والشرق الأوسط.

واستقبل الوزير الدكتور أحمد الحوهري، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى السابق، والدكتور عصام خميس، مدير مدينة برج العرب للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وعدد من الخبراء والمهتمين من مصر واليابان.

وقال «الجوهرى» إن المحطة المبتكرة تساهم في حل إشكاليات الصرف في كثير من القرى المصرية، باستخدام المرشح الإسفنجى الهوائى المعلق، لإعادة الاستخدام في رى المسطحات الخضراء بمدينة برج العرب الجديدة، بالتعاون بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة طوهوكو اليابانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلاً في جهاز مدينة برج العرب الجديدة.

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