كشف غموض مقتل سيدة بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد إخطاراً من قسم شرطة الخارجة يفيد بورود بلاغ من خدمة كمين السلام بوصول أحدي الفتيات تبلغ من العمر 9 سنوات وتدعي ش ع ج طالبه بالصف الثالث الإبتدائي والتي أبلغت عن قيام زوج والدها ويدعي ع ع ي مواليد عامل ببرج الاتصالات الخاص بإحدي شركات المحمول وحاصل علي دبلوم تجارة ومقيم دائرة القسم بالتعدي علي والدتها المدعوة د م ع 33 سنة ربة منزل ومقيمة صحبة زوجها بالضرب مما نتج عنه وفاتها وذلك بسبب خلافات زوجية فيما بينهما أثناء تواجدهما بالمزرعة الخاصه به بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق “الخارجةـ الداخلة” الكيلو 25 بجوار برج الاتصالات وبانتقال ضباط مباحث القسم بإصطحاب الفتاه للإرشاد عن الواقعة.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بقيامه بإرتكاب الواقعة وأرشد عن مكان الجثه بالمزرعة المتواجد بها برج الاتصالات.

وتم ضبط السلاح المستخدم في إرتكاب الجريمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أنتقلت وتم معاينة مكان الجريمة ومناظرة الجثه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 132 إداري قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م 0 وجاري عرض المتهم والمبلغه والمضبوطات علي النيابة العامة.