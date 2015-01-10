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البرلمان السوداني يؤكد أن طيران البلاد لن يشكل تهديداً على ليبيا

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البرلمان السوداني يؤكد أن طيران البلاد لن يشكل تهديداً على ليبيا البرلمان السوداني يؤكد أن طيران البلاد لن يشكل تهديداً على ليبيا

البرلمان السودانى_أرشيفية

قالت نائب رئيس البرلمان السوداني سامية أحمد محمد أن الطيران السوداني لم ولن يشكل تهديدا على ليبيا باعتبارها دولة جارة.

وأوضحت البرلمانية السودانية في تصريح صحفي اليوم أن العلاقات بين شعبي السودان وليبيا قديمة وأخوية، ولا يمكن أن تتأثر بالأحاديث والأقوال المرسلة وغير الدقيقة،معربة عن أملها في أن تنعم ليبيا بالاستقرار كدولة وأن تتوحد مكوناتها.

وفي سياق آخر أكدت سامية محمد أن تعديل قانون الانتخابات جاء محدودا لما استوجبته التعديلات مشيرة إلى أن تلك التعديلات تعد فرصة لتوسيع مشاركة الأحزاب بالبرلمان.

أ ش أ

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