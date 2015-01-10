إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بناحية قرية الحواويش دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة أخميم ، يفيد بوصول المدعو الضبع فتحي عباس 38 سنة – ويقيم بناحية الحواويش – دائرة المركز إلي مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً ” بطلقين ناريين بالبطن واشتباه نزيف بالصدر والبطن ” وحالته العامة سيئة.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه أتهم كلاً من كرم لبيب حسن 34 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية مصاباً ” بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالساق اليسري ” وتم حجزه بمستشفي سوهاج العام، وإسماعيل لبيب حسن 50 سنة موظف – ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه وقيام الأول بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازته تجاهه مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة، وبمواجهة الثاني أنكر ما نسب إليه وأضاف بأنه كان غير متواجد أثناء وقوع المشاجرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط السلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 242 إداري المركز لسنة 2015، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.