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ضبط 3 مطلوبين فى قضايا إطلاق أعيرة نارية فى أسيوط

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ضبط 3 مطلوبين فى قضايا إطلاق أعيرة نارية فى أسيوط ضبط 3 مطلوبين فى قضايا إطلاق أعيرة نارية فى أسيوط

صورة أرشيفية

نجح فريق مباحث مديرية أمن أسيوط فى إلقاء القبض على مسن وفلاح وطالب  مطلوبين فى قضايا إطلاق أعيرة نارية بمركزى منفلوط وصدفا.

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط عبد التواب . ع . م . م . 65 سنه بالمعاش ومقيم بندر منفلوط المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية جنح مركز منفلوط لسنة 2014 إطلاق أعيرة نارية.

وتم ضبط وليد . ح . ع . 34 سنة فلاح ومقيم بندر منفلوط وضبط محمد . ح . س . 22 سنه طالب ومقيم بندر صدفا المطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضيتان إدارى مركز صدفا لسنة 2014 إطلاق أعيرة نارية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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