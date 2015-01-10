بالفيديو.. «القاعدة» باليمن: «علمنا الفرنسيين الأدب»

قال الشيخ حارث النظاري، أحد قادة تنظيم أنصار الشريعة في اليمن، «تنظيم القاعدة في اليمن»، إن الأخوين شريف، وسعيد كواشي علمّا فرنسا الأدب، وحدود حرية التعبير، مهدداً الفرنسيين بمزيد من العمليات إن لم يتوقفوا عن الإساءة لرسول الله عليه الصلاة والسلام.

وبين «النظاري» خلال كلمة صوتية بثتها حسابات تابعة للقاعدة في اليمن أنه لا زال في الأمة الإسلامية شبان يسابقون الصحابة رضي الله عنهم في الذود، والدفاع، والانتصار لرسول الله عليه السلام.

وأضاف: «ظن أعداء رسول الله الأنجاس من أبناء فرنسا أن الله لن ينتصر لرسوله، وتربصوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم، فأتاهم جند لا يهابون الموت علموهم الأدب وحدود حرية التعبير».

وبارك «النظاري» ما قام به الأخوين كواشي الذين قتلوا مساء، الجمعة، في باريس، حيث قال: «أفلحت الوجوه ليتني كنت معكم، كيف لا نقاتل مع طعنوا بالدين واستهزأوا بالله ورسوله».

وختم «النظاري» حديث بوصف فرنسا بأنها من «أئمة الكفر» في هذا الزمان، مخيراً الشعب الفرنسي بالإسلام، أو الكف عن الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين كي ينجوا من عقاب «أسود الإسلام».