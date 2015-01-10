د.اليوبي: خادم الحرمين قاد الوطن نحو التقدم وتحقيق الأمن والاستقرار

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة المكلف، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قاد هذا الوطن الغالي إلى التقدم والازدهار وتحقيق الأمن والاستقرار، بفضل الله تعالى ثم بما قام به - أيده الله - من أدوار قيادية متميزة أساسها الاهتمام والعناية بالشعب، والسعي نحو تطبيق العدالة والمساواة بحكمة واقتدار.

وبين اليوبي أن أبناء المملكة قاطبة بشكل عام وأبناء جامعة المؤسس بشكل خاص يرفعون أكفّ الضراعة وخالص الدعاء إلى البارئ سبحانه وتعالى بأن ينعم على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالصحة والعافية إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين يكنّ له أبناء الوطن كل المحبة والتقدير، كما يحظى - رعاه الله - بنفس القدر من المحبة على المستويين العربي والإسلامي والعالمي، مبيناً أن هذه المحبة جاءت بفضل الله ثم بفضل مواقف الملك المفدى الإنسانية المشرفة تجاه القضايا العربية والإسلامية والعالمية.

ولفت اليوبي النظر إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة لمجلس الشورى الذي ألقاه نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يرعاه الله - يؤكد من جديد ما يتمتع به الملك عبدالله بن عبدالعزيز من حكمة ورؤية عميقة في التعامل مع مختلف القضايا ومنها التعامل مع تحديات انخفاض أسعار النفط، مفيدا أنها رؤية تقوي دعائم وأسس الاقتصاد الوطني وبقاء المملكة - بإذن لله - كقوة فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في مكافحة التطرف والإرهاب والفكر الضال كانت محل وتقدير دول العالم، خاصة في حرصه على عدم الإساءة للإسلام والمسلمين، وعلى العمل ضمن إستراتيجية شاملة تتبنى مواجهة الفكر الضال بالاعتدال والوسطية والحوار العالمي من خلال تأسيس مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي أدرك من خلاله العالم القيمة الحضارية التي تتبناها حكومة المملكة القائمة على السلام والوئام والصدق والأمانة والمحبة والعيش المشترك وحسن الجوار والأخوة الإنسانية والقيم المشتركة لما فيه خير الإنسان والحفاظ على كرامته، وتعزيز قيم الأخلاق.

وأشار الدكتور اليوبي إلى أن سيرة خادم الحرمين الشريفين مليئة بالعطاء والمواقف النبيلة وخدمة العلم والتعليم والمعرفة الإنسانية وعنايته ببناء الجامعات وتأسيس المنارات الثقافية وتطويرها، ما جعلته يحظى بتقدير كبريات الجوائز العالمية، ومنها حصوله - حفظه الله - على جائزة حكيم العرب وشخصية العام للدورة الثامنة لجائزة الشيخ زايد للكتاب للعام 2013-2014م، تقديرًا لإسهاماته الثقافية والفكرية والإنسانية والعلمية وبصمته الفريدة في الواقع العربي والإسلامي العالمي المعاصر، وجهوده الحثيثة في نشر روح التسامح والإخاء.

ودعا مدير جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة المكلف الدكتور عبدالرحمن اليوبي، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من كل مكروه وأن يلبسه ثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ عضديه سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهما الله - ويديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.