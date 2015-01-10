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العدل تعلن عن عدد من الوظائف

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    أعلنت وزارة العدل عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمرتبة السادسة والتي تشمل وظائف (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث اجتماعي مساعد، باحث قانوني مساعد، مترجم لغة إشارة) في بعض مناطق المملكة.

وأهابت الوزارة بمن تنطبق عليهم شروط شغل هذه الوظائف التقديم عليها من خلال موقع الوزارة على الانترنت HYPERLINK "http://www.moj.gov.sa" www.moj.gov.sa خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 20/3/1435ه وحتى يوم الخميس 24/3/1436ه ولمدة خمسة أيام.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف توفر المؤهلات والشروط الواردة في الإعلان الموضحة على الرابط المخصص للتقديم في موقع الوزارة الإلكتروني.

من جهته أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة الأستاذ محمد بن عبدالله العقيل بأن الإعلان عن هذه الوظائف وإشغالها يأتي بناء على التوجيهات السامية الكريمة بدعم مرفق القضاء والتوجيه المباشر من قبل معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لدعم كافة الدوائر العدلية والقضائية بالمتخصصين والمؤهلين علمياً ودراسياً.

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