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الأقصر تستعد لامتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع الحاكم العسكري

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الأقصر تستعد لامتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع الحاكم العسكري الأقصر تستعد لامتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع الحاكم العسكري

وقالت أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات هذا العام  4455 طالب، والتي ستبدأ  8 يونيه الجاري  ،  بواقع 15 لجنه  موزعه علي 7 إدارت تعليميه بمحافظة الاقصر ،  كما تم التنسيق مع مديرية الامن ، والحاكم العسكري  ومديرية ، والصحه ،  ومرفق الإسعاف.

وتابعت ان مديريه الأمن معنيه بتأمين اللجان  وسلامة وصول اوراق الاسئله والإجابه ،  وبالنسبه للتموين  توفير السولار  للسيارات الناقله لأوارق الإمتحانات الي إدارتها ، وتوفير الخبز  للمراقبين المغتربين.

وان تقوم  كل من الصحه والإسعاف بمتابعه السلامة الصحيه للطلاب ، وتوفير  زائرة صحيه للجان.

 كما أكدت انه تم عمل  خطوط ساخنه مع شركة كهرباء الاقصر ، والإتفاق علي عدم قطع  التيار الكهربائي  في لجان الإمتحانات ،  وسيتم  توفير مراوح ومبردات مياه, وتابعت ان هناك  إتصال يومي  كونفرنس قبيل بدء الإمتحانات مع مسؤلي اللجان والمراقبين للتدريب علي تفادي اي خروقات  ومشكلات قد  تعوق سير اللجان.

وعن الطرق الحديثه في الغش بين  الطلاب  قالت ابو الفضل    انه لن يتم السماح بمرور اي شيء غير تقليدي بين الطلاب مثلا الكاب ، او الاقلام السحريه  التي انتشرت في الاسواق، وبمجرد الكتابه به بعد  ساعات  تتحول  الورقه بيضاء  مرة اخري ,  الامر الذي يتسبب في وضع  مسؤلي الإمتحانات في مأزق.

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أونا

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