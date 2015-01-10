تراجع الصادرات والإنتاج في ألمانيا نوفمبر الماضي

تراجعت الصادرات والانتاج في ألمانيا في نوفمبر الماضي على نحو يعكس معاناة أكبر اقتصاد في أوروبا للتعافي من الركود الذي أصابه منتصف العام الماضي. وذكر مكتب الاحصاء الألماني أن الصادرات تراجعت في نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1ر2 بالمئة مقابل 5ر0 بالمئة في أكتوبر، كما تراجع الانتاج في نوفمبر بنسبة 1ر0 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر عندما ارتفع بنسبة 6ر0 بالمئة.

وكان المحللون الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة (د.ب.أ – إيه إف إكس) آراءهم يتوقعون تراجع الصادرات بنسبة واحد بالمئة في نوفمبر ونمو الانتاج بنسبة 6ر0 بالمئة، ومن جهة أخرى ، ارتفعت الواردات بنسبة ثابتة تبلغ 5ر1 بالمئة في نوفمبر بعد أن تراجعت في أكتوبر بنسبة 3ر3 بالمئة.

د ب أ