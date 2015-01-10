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وكالة أنباء أمريكية: مصر أصبحت وجهة شركات الطاقة العالمية الكبرى

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وكالة أنباء أمريكية: مصر أصبحت وجهة شركات الطاقة العالمية الكبرى وكالة أنباء أمريكية: مصر أصبحت وجهة شركات الطاقة العالمية الكبرى

محطة طاقة شمسية

قالت شركة الطاقة الإيطالية “إيني” امس الجمعة، إنها وقعت اتفاقا لتشغيل منطقة امتياز جديدة للتنقيب في صحراء الغربية، حسبما ذكرت وكالة “يونايتد برس انترناشونال” الأمريكية. وقالت شركة الطاقة الإيطالية “إيني” في تصريحات أوردتها الوكالة الأمريكية إنها تعزز موقفها في مصر من خلال التوقيع على اتفاقية الامتياز للعمل في الصحراء الغربية، موضحة أن الاتفاق عقد بعد مزاد دولي في عام 2013 من قبل الشركة المصرية العامة للبترول.

وأفادت شركة الطاقة الإيطالية “إيني” في بيان “تضاف الاتفاقية الجديد إلى قائمة النجاحات التي تحققت في استكشاف المنطقة خلال العامين الماضيين ، وتزيد من تعزيز موقف إيني في مصر ، وهي منطقة ذات أهمية تاريخية واستراتيجية للشركة”. ونوهت الوكالة الأمريكية إلى أن إيني واحدة من منتجي النفط الرئيسي في مصر ، وتعمل منذ عام 1954، وتنتج نحو 210 آلاف برميل من المكافئ النفطي يوميا وهي كبرى الشركات الأجنبية العاملة في أفريقيا من حيث أحجام الإنتاج. وقالت شركة “سيركل أويل” المختصة بالتنقيب في الشرق الأوسط، امس الجمعة، انها حصلت على 15 مليون دولار من القاهرة ، مما يقلل بشكل كبير من حجم الديون المستحقة للشركة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سيركل أويل” ، كريس جرين، في بيان “نحن سعداء بتلقينا هذه الدفعة الخاصة التي ، هى بالنسبة للشركة وفي سياق الصناعة ، يجب أن ينظر إليها باعتبارها خطوة إيجابية للغاية”.

وقالت الوكالة إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر ترك في الديون لشركات الطاقة الحريصة على الاستفادة من إمكانات الاحتياطي في البلاد، ووافقت الحكومة المصرية مؤخرا لتغطية ما لا يقل عن 2 مليار دولار من المبالغ المستحقة لمجموعة من المشغلين بشكل جماعى.

أ ش أ

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