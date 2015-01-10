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مدرب ساوثامبتون: سنحت لي فرصة تدريب برشلونة في الماضي

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مدرب ساوثامبتون: سنحت لي فرصة تدريب برشلونة في الماضي مدرب ساوثامبتون: سنحت لي فرصة تدريب برشلونة في الماضي

(إفي): أكد رونالد كومان، المدير الفني لساوثامبتون الإنجليزي أنه كان قريبا من تدريب برشلونة الإسباني في الماضي، وذلك في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كومان، الذي تولى قيادة فرق فالنسيا وأياكس وفينورد وبنفيكا، "سنحت لي فرصة في مناسبة (لتدريب برشلونة)، ولكن لم يحدث"، مستدركا "أنا سعيد للغاية في ساوثامبتون.. وهذا هو الأهم".

وبسؤاله عن الوضع غير المستقر الذي يمر به برشلونة حاليا، شدد على أنه يعتزم الالتزام بتعاقده مع ناديه الإنجليزي، مشيرا "بدأت تعاقدي مع ساوثامبتون وأود احترامه، من أجل النادي والجماهير".

وأوضح "في فرق مثل برشلونة، إذا خسرت مباراة، دائما ما يكون هناك الكثير من الانتقادات والشائعات والتكهنات"، وذلك تعليقا على النتائج السيئة التي يحققها برشلونة.

وأضاف "أعرف ذلك لأنني مرتبط طوال حياتي ببرشلونة، ولكن الوقت ليس مناسبا للحديث عن هذا، لأنني أعتقد أنه لن يكون محترما بالنسبة لساوثامبتون ولا برشلونة".

وفي 1999 كان كومان أحد أفراد الجهاز الفني المساعد للويس فان جال، مدرب النادي الكتالوني وقتها.

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