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رجل يقتل زوجته لسوء سلوكها بالإسكندرية

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رجل يقتل زوجته لسوء سلوكها بالإسكندرية رجل يقتل زوجته لسوء سلوكها بالإسكندرية

جثة ارشيفية

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالعثور على جثة سيدة داخل الحجرة سكنها أعلى سطج عقار بمساكن الزواج الحديث منطقة عبد القادر، وبالانتقال تبين وجود جثة المدعوه أرزاق م ح سن 24ربة منزل مسجاه على ظهرها بأرضية الحجرة سكنها، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متعددة بالجسم.

بسؤال زوجها المدعو أشرف ل ا سن 21 عامل.. مقيم بذات العنوان، قرر بقيامه بالتعدي على زوجته المذكورة بالضرب بخرطوم محدثاً إصاباتها التي أودت بحياتها، وذلك لسوء سلوكها.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة أول العامرية وجاري العرض على النيابة.

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