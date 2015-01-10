هل عادت المياه إلى مجاريها بين جينيفر لوبيز وكاسبر سمارت؟

يبدو أنّ الأمور عادت إلى مجاريها بين النجمة العالمية Jennifer Lopez والراقص الشهير Casper Smart.

وقد بدأ الثنائي عام 2015 على أسسٍ ثابتة أكثر من الماضي، حيث أكّد البرنامج الأمريكي Entertainment Tonight هذا الخبر، مشيراً إلى أنّ الحبيبين احتفلا بعيد رأس السنة سوياً في Caesars Palace في لاس فيغاس، حيث كانت Jennifer تقدّم حفلة استعراضيّة هناك.

وعلى الرغم من أنّ صاحبة أغنية "On The Floor" أكدت في كتابها، الذي أصدرته مؤخراً أنّها إنسانة غير محظوظة بتاتاً في ما يتعلّق بقصص الحب، فإنّ عودتها إلى عضويّة لجنة تحكيم برنامج American Idol يُثبت العكس تماماً.

وكانت Jennifer البالغة من العمر 45 عاماً قد انفصلت عن Casper البالغ من العمر 27 عاماً، منذ حوالى 7 أشهر، بعد علاقة استمرّت لـ3 أعوام، بعد أن أقدم الأخير على خيانتها.