رانيا يوسف ترفض الهجوم المسبق على فيلم "ريجاتا"

طرح المنتج محمد السبكي برومو فيلمه "ريجاتا" المتوقع عرضه يوم 21 يناير الجاري ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمود حميدة و إلهام شاهين و عمرو سعد، وقد احتوى البرومو على بعض المشاهد والألفاظ غير اللائقة منها بعض الألفاظ التي جاءت على لسان رانيا يوسف المشاركة في الفيلم أيضا.

وبسؤال "سيدتي نت" لرانيا عن الهجوم الذي قد تتعرض له بسبب جرأة دورها قالت إنها لن تتحدث عن أي شيء قبل طرح الفيلم وتابعت "لا يجوز التعليق على فيلم لم يعرض وكيف تحكمون عليه من مجرد برومو مدته لا تتجاوز الثواني المعدودة في حين أن الفيلم تصل مدته إلى حوالي ساعتين؟".

وأضافت رانيا أن الفيلم يمثل حالة مختلفة بالنسبة لها شكلا ومضمونا كما إنه يحتوى على تركيبة اجتماعية ورومانسية جميلة وقالت "يكفي عدد النجوم الكبار المحترفين المشاركين فيه"، معتبره أن وقوفها أمام نجمين بحجم الهام شاهين ومحمود حميدة في حد ذاته انجاز لها وأعربت عن تفاؤلها بالعام الجديد الذي تبدأه بهذا العمل.