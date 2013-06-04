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فوز "إن شاء الله" و"كلنا إيد واحدة" و"انضف" فى مهرجان إعلام المنيا

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فوز "إن شاء الله" و"كلنا إيد واحدة" و"انضف" فى مهرجان إعلام المنيا فوز "إن شاء الله" و"كلنا إيد واحدة" و"انضف" فى مهرجان إعلام المنيا

أقام قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا المهرجان السادس عشر لتخريج دفعة 2013 من أبناء القسم، وذلك فى مسرح ديوان عام المحافظة، فى حضور الإعلامى إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بالإذاعة والتليفزيون، والكاتب الصحفى مجدى عفيفى، والدكتور محمد أحمد السيد عميد كلية الآداب بجامعة المنيا، والدكتور حسن على رئيس قسم الإعلام.

وأكد الدكتور حسن على أن المشروعات المقدمة لهذا العام نالت استحسان الجميع، كما طالب الخريجين ببذل أقصى جهد للوصول إلى أعلى الأماكن الإعلامية والثقافية التى كان يحلم بها الطلاب طوال 4 سنوات بقسم الإعلام.

كما قام بتسليم درع الكلية إلى جميع الضيوف، ثم أعلن عن أسماء مشاريع التخرج الفائزة، ومنها فوز الإصدار الثانى والثالث لجريدة أخبار الجامعة بالمركز الأول لمشروعات شعبة الصحافة.

وفى مشروعات شعبة الإذاعة فاز مشروع "إن شاء الله" بالمركز الأول سيميدراما، وفى التحقيقات الإذاعية فاز مشروع "كلنا إيد واحدة" بالمركز الأول، وفاز تحقيق "السم الشافي" و"الرويبضة" بالمركز الثانى، كما فاز مشروع "انضف" بالمركز الأول ضمن مشروعات شعبة العلاقات العامة.

وفى نهاية الحفل تم تسليم الجوائز وشهادات التقدير لجميع الخريجين، وتنوعت بعد ذلك العديد من الفقرات الغنائية احتفالا بالمهرجان.

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