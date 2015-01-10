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تسريب صور جديدة لطفلة ميلا كونيس وآشتون كوتشر

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سبق ونشر النجمان العالميان Ashton Kutcher و Mila Kunis صورة لمولودتهما الأولى Wyatt Isabelle Kutcher التي إستقبلاها منذ حوالي الـ 3 اشهر.

الآن، وبعد أن طلب Kutcher من الصحافيين التوقّف عن التدخّل بحياته وملاحقته، تمكن بعض المعجبين من تسريب صور عائلية تجمعه بحبيبته وطفلتهما، عبر مواقع التواصل الإجتماعي كافة.

ظهرت Wyatt Isabelle في بعض الصور وهي بين أحضان والديها مرتدية ثوباً باللون الزهري، بينما أطلت في صورة أخرى بزي الأرنب.

وقد أثارت هذه اللقطات ضجة كبيرة على صفحات الإنترنت، حيث أن التعليقات إنهالت من قبل محبي Ashton و Mila التي أعلنت سابقاً أنها لم تفكر يوماً بالزواج.

يشار إلى أن العديد من الأخبار أفادت في الآونة الأخيرة عن دخول Ashton Kutcher و Mila Kunis القفص الذهبي، إلا أنها مازالت في إطار الشائعات غير المؤكدة.

 

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