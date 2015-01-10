«دبي للإعلام» تجند طواقمها في خدمة «تراحموا»

توحدت أمس القنوات الفضائية كافة في الدولة ممثلة بقنوات دبي وسما دبي ونور دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وكذلك شبكة قنوات أبوظبي للإعلام ومؤسسة الشارقة للإعلام، في بث مباشر امتد لأكثر من أربع ساعات خصصت لتغطية فعاليات حملة «تراحموا» لإغاثة مليون لاجئ ومتضرر في بلاد الشام من برد الشتاء..

والتي تقام بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية.

وكانت مؤسسة دبي للإعلام، قد جندت أمس، كافة طواقمها الإعلامية لدعم البث المشترك لحملة «تراحموا»، حيث قامت المؤسسة بتوزيع مراسليها على مواقع متفرقة من دبي لتغطية ورصد ما يجري في مراكز جمع التبرعات في دبي، إلى جانب مراسلي المؤسسة خارج الدولة، والذين اجتهدوا في نقل صور المعاناة التي تسببت بها العاصفة الثلجية «هدى – زينة» والتي تضرب بلاد الشام.

ريادة

وفي تعليق له على هذه الحملة، قال أحمد سعيد المنصوري المدير العام للقنوات في مؤسسة دبي للإعلام، لـ «البيان»: «مؤسسة دبي للإعلام تحتفظ دائماً بالريادة في إبراز الجانب الخيري والإنساني الذي تقوم به الإمارات سواء كان على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي..

والهدف من ذلك هو إبراز دور الإمارات في العمل الإنساني، ودور أصحاب السمو حكام الإمارات والشيوخ في تفعيل المناسبات التي تتطلب حشد المواطنين والمقيمين على أرض الدولة في إبراز العمل الإنساني والخيري».

المنصوري أكد أن مؤسسة دبي للإعلام كانت شريكة في الحملة منذ اللحظة الاولى لانطلاقتها، وقال: «المؤسسة عملت على خلق فريق عمل إعلامي متكامل، قادر على نقل الصورة الكاملة لهذه الحملة من كافة جوانبها، والذي قام أيضاً بتصميم شعار خاص بالحملة».

وأشار المنصوري في حديثه أيضاً إلى الدور والجهد اللذين قدمتهما المؤسسات الإعلامية الأخرى التي شاركت في البث المباشر للحملة..

وقال: «بلا شك إن مثل هذا العمل المشترك يمثل الدولة وتوجهات حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ووصف المنصوري مراسلي مؤسسة دبي للإعلام، بـ «الأبطال»..

وقال: «لقد لعب مراسلو المؤسسة دوراً مهماً في مواكبة الحدث، الذي تواجدوا في قلبه، كونهم كانوا الأكثر اطلاعاً على ما يحدث على أرض الواقع، وقد لعبوا دوراً مهماً في نقل الصورة الكاملة بشكل مباشر وواقعي».

مساهمة فعالة

وحول مساهمة مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام في الحملة، قال علي عبيد الهاملي مدير المركز لـ «البيان»: «مؤسسة دبي للإعلام بجميع منصاتها التلفزيونية، لا تدخر جهداً في تنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة، وفي سياق هذه الحملة فقد كانت مساهمة مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام فعالة وواضحة في هذه الحملة عن طريق تأمين كافة عوامل الدعم اللازمة لانجاح هذه الحملة..

حيث عمل المركز على دعم خطوة البث المشترك بطاقم إعلامي متكامل، كما تم تكليف أحد مذيعي المؤسسة وهو محمد سالم للمشاركة في تقديم البث المشترك من استوديوهات تلفزيون أبوظبي، إلى جانب زملائه من مؤسستي أبوظبي والشارقة للإعلام، إلى جانب ذلك قمنا بتكليف مجموعة من مراسلينا المحليين للقيام بالتواجد في بعض مراكز جمع التبرعات في دبي..

وتقديم تقارير خاصة تعكس مدى إقبال الناس عليها، والتي تعكس حجم المشاركة والتبرعات التي وصلت إليها الحملة». وأشار علي عبيد إلى أن مركز الأخبار قام أيضاً بتكليف مراسلة مؤسسة دبي للإعلام في بيروت إيليان شاطري بالمشاركة في التغطية المباشرة من لبنان..

والتي قامت بدورها في تقديم تقارير مميزة من هناك، وأكد عبيد أن مركز الأخبار قام أيضاً بتزويد تلفزيون أبو ظبي بمجموعة من التقارير الانسانية من الاردن ولبنان والتي تبين أوضاع اللاجئين هناك، كما تعكس بدء عمليات توزيع المساعدات الإماراتية على اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية (هدى).

تقارير اخبارية عدة تم بثها خلال عملية البث المشترك، والتي قدمتها مجموعة من مراسلي مؤسستي دبي وأبوظبي للإعلام، وعكست حجم المعاناة التي خلفتها العاصفة الثلجية هدى في مخيمات اللاجئين، كما اشتملت الرسائل الاخبارية على مجموعة كبيرة من المقابلات مع اللاجئين والذين تحدثوا عن واقعهم ومعاناتهم اليومية مع برد الشتاء، الأمر الذي قدم للمشاهد صورة واقعية متكاملة لما تشهده مخيمات اللجوء في بلاد الشام.

منصات رقمية

مؤسسة دبي للإعلام لم تكتف بتخصيص فريق إعلامي متكامل لدعم البث المباشر لهذه الحملة، وإنما عملت أيضاً على تجنيد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، لدعم الحملة، من خلال رفدها بآخر التطورات التي شهدتها حملة التبرعات، إلى جانب ذلك، قامت المؤسسة عبر خدمة البث الحي التي توفرها على موقعها الالكتروني (http://vod.dmi.ae/live) بنقل وقائع البث المباشر بالكامل.

من جهة أخرى، عملت مؤسسة دبي للإعلام على دعم الحملة عبر التذكير الدائم بها طوال أيامها من خلال برنامج الملتقى الذي تبثه قناة سما دبي، وايضاً من خلال برنامج «اسألوا أهل الذكر» الذي قدم فيه فضيلة الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء عضو هيئة كبار العلماء في دبي مداخلة حول ضرورة المشاركة في حملة التبرعات، والفضائل التي تعود على المتبرعين وأصحاب الايادي البيضاء في التخفيف من معاناة أهلنا في بلاد الشام.