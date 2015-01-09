بيلليجريني لا يفكر في برشلونة

(إفي): أكد المدير الفني لمانشستر سيتي، التشيلي مانويل بيلليجريني، الجمعة أنه "سعيد للغاية" مع الفريق الإنجليزي، ورفض أي شائعات حول إمكانية انتقاله لقيادة برشلونة الإسباني.

وصرح بيلليجريني في مؤتمر صحفي عشية مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي "أنا سعيد للغاية كوني مدربا لسيتي. عقدي يستمر طوال الموسم الحالي ولنهاية القادم".

وربطت صحيفة (ديلي ميرور) الجمعة بين إمكانية عودة المدرب التشيلي لإسبانيا، حيث سبق ودرب هناك فرق فياريال وريال مدريد ومالاجا.

وأشارت إلى أن برشلونة يريد أيضا بالإضافة لضم "المهندس"، التعاقد مع المدير الرياضي والمدير التنفيذي لـ"السيتيزنس"، تشيكي بيجيريستاين وفيران سوريانو، على الترتيب، واللذين يعملان بالنادي بطل انجلترا منذ 2012.

كان بيلليجريني قد وصل إلى انجلترا في صيف 2013 وتوج بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الوحيد إضافة لكأس الرابطة الإنجليزية.

ويتصدر حامل اللقب حاليا جدول الدوري الانجليزي الممتاز مناصفة مع تشيلسي برصيد 46 نقطة، وحقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في أربعة وخسر في اثنتين، وسجل 44 هدفا ودخل مرمى فريقه 19 هدفا.