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أرسنال ينفي نية التعاقد مع نجم ريال مدريد

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أرسنال ينفي نية التعاقد مع نجم ريال مدريد أرسنال ينفي نية التعاقد مع نجم ريال مدريد

(إفي): نفى أرسين فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي يوم الجمعة الإشاعات التي تدور حول اقتراب اللاعب فرانسيسكو ألاركون (إسكو) من الانضمام إلى (المدفعجية)، مؤكدا أن النادي غير مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الدولي الإسباني.

وقال فينجر: "لسنا مهتمين. لدينا عدد من اللاعبين المبدعين في التشكيل. نبحث عن لاعبين ذوي قدرات دفاعية، وليس هجومية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد قبيل مباراة الأحد المقبل أمام ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويعتبر أرسنال أبرز الأندية نشاطا في سوق الانتقالات الشتوية، إذ أعار بالفعل لاعبه الدولي الألماني لوكاس بودولسكي إلى إنتر ميلانو الإيطالي.

وأوضح المدرب الفرنسي "نتحدث عن سبب إعارة بودولسكي ولماذا نرغب في إعارة سانوجو أيضا: لأن لدينا عدد كبير من اللاعبين الهجوميين ليس لديهم فرصة في اللعب. لذا فلن نضم آخرين في الهجوم".

كانت الصحف الإنجليزية قد تكهنت خلال الأسابيع الماضية بقرب انتقال إسكو إلى أرسنال، إضافة إلى لاعبين آخرين مثل لويك بيرين وجابرييل باوليستا وكريستيان بييليك أو بيتر تشيك.

ويعيش إسكو (22 عاما) حاليا أفضل فتراته في ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي دفع به في 15 من أصل 16 مباراة أجريت في الدوري حتى الآن، منها تسع مباريات كأساسي.

فيما سبق لفينجر أن ضم في صيف 2013 الألماني الدولي مسعود أوزيل في صفقة مثيرة للدهشة تمت في الساعة الأخيرة من موسم الانتقالات مقابل 45 مليون يورو.

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