«شرف» يشهد أمسية ثقافية بأسوان ضمن مهرجان أسبوع الثقافة والسياحة

شهد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، الجمعة، الأمسية الثقافية بقصر ثقافة أسوان، على هامش فعاليات مهرجان أسبوع الثقافة العربية ومهرجان السياحة.

وتنظم المهرجان المؤسسة العربية للعلاقات الخارجية والتبادل الثقافى وهيئة تنشيط السياحة، بحضور حنان نصر، رئيس المهرجان، وعزة خليل، رئيس السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، وحضر الأمسية 18 فتاة يمثلن 16 دولة عربية.

وأكد «شرف» على هامش الأمسية الثقافية، أن اسوان والأقصر والصعيد بشكل عام، يحتاج مزيدًا من الجهود لتنشيط حركة السياحة، للتسويق للإقليم كمنطقة سياحية آمنة، وعمل تنمية اقتصادية بالصعيد.