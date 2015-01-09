الصحة تطالب بسحب 5 عقاقير من الأسواق أبرزها «سيدوفاج»

أصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، الجمعة، 5 منشورات دورية، تطالب فيها بضبط وتحريز 5 أصناف من الدواء بالسوق المحلية والوحدات الحكومية.

وطالبت الإدارة بتحريز أي مستحضرات صيدلية تحتوى على تركيز أعلى من 10 مجم من مادة «أورال سولد دوساج فورمس»، ومادة «دومبيردون»، وكذلك حظر تداول المستحضرات الصيدلية في شكل أقماع بتركيز 10 مجم، وتركيز 60 مجم من ذات المادة.

وشددت الإدارة على ضرورة سحب مستحضر «سيدوفاج ريتارد»، ومستحضر «فاركوسوفاين كاب»، وميتمورمين هيدروكلوريد، 850 مجم، وتروزال 28%، وجميعها من إنتاج شركة «سِيد»، لعدم مطابقة هذه المستحضرات للخواص الطبيعية.

وطالبت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بتسليم الأحراز لمندوبى الشركة، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فضها سوى في وجود مفتش الصيدلة، على أن تتم موافاة وزارة الصحة من قِبَل الشركات بالكميات التي تم تحريزها.