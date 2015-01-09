ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالأقصر‎

تمكنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر من إحباط محاولة جديدة للتنقيب عن الآثار، حيث تم ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بمنطقة أبو الجود بالكرنك.

كان اللواء مصطفي سلامة، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قد تلقي اخطارا من العميد أحمد عبد الخالق، مفتش مباحث السياحة للمنطقة الجنوبية، يفيد بورود معلومات تؤكد أن المدعو “محمود . س . أ . م” 56 سنة، عامل ومقيم ابو الجود بالكرنك وسط المدينة، يقوم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله.

وبعد استئذان النيابة العامة داهمت قوة من شرطة السياحة والآثار، بقيادة العقيد خالد الشريف، رئيس مباحث شرطة السياحة بالأقصر، والعقيد صادق دراز، ضابط بشرطة السياحة، حيث تم ضبط صاحب المنزل، ونجله هيثم 29 سنة، عامل، ومقيم ذات العنوان، و “محمد . م . م” 47 سنة حاصل علي ثانوية ازهرية ومقيم القرنة غرب الأقصر، و “محمد . ا . ح” 35 سنة عامل ومقيم الكرنك، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل .

وتم ضبط حفرة اسطوانية الشكل، قطرها 2,5 متر × 3 متر بعمق 10 أمتار، إضافة إلي بعض التشوينات من الاتربة.

وتم تحرير محضرا بالواقعة تحت رقم 10 أحوال شرطة السياحة، واخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.