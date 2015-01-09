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تقرير إنجليزي: «ميدو» ضمن قائمة أبدن لاعبي كرة القدم في العالم

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تقرير إنجليزي: «ميدو» ضمن قائمة أبدن لاعبي كرة القدم في العالم تقرير إنجليزي: «ميدو» ضمن قائمة أبدن لاعبي كرة القدم في العالم

نشر موقع “سكواكا” الإنجليزي، تقريرًا ضم اسم اللاعب المصري أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، ضمن قائمة أكثر اللاعبين بدانة في تاريخ كرة القدم.

وضم التقرير بخلاف ميدو النجم البرازيلي الشهير رونالدو الذي أصبح وزنه زائداً بشكل كبير بعد أن أعلن اعتزاله وترك ملاعب كرة القدم التي رقصت تحت أقدامه في كل أنحاء القارتين الأوروبية والأمريكية، وحتى الأسيوية في مونديال 2002.

وضمت القائمة اللاعب البرازيلي الأخير أدريانو، وستيف ماكنوليتي، وجايمي بولوك، ولاعب دورتموند جاندوجان، ونيل شيبيرلي، وماكيل جونسون وحاتم بن عرفة، وأندي ريد، ولاندن دونافان.

 

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