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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر إطلاق نار عشوائي أمام مسجد بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر إطلاق نار عشوائي أمام مسجد بالمنيا مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر إطلاق نار عشوائي أمام مسجد بالمنيا

صورة ارشيفية

 

قام  مسلحون، مساء اليوم الجمعة،  بإطلاق النار بشكل عشوائي على المدعوين في عقد قران بمسجد الجمعية الشرعية بقرية بني غني بسمالوط مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين من بينهم المأذون الشرعي في تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتي أبو طالب وزياد.

كان اللواء أسامة متولى مساعد وزير الداخليةلأمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بإطلاق الرصاص بقرية بني غني بسمالوط، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 2 آخرين من بينهم مأذون القرية.

وعلى الفور انتقل العقيد هشام بشر مفتش مباحث سمالوط والمقدم محمود الجيار رئيس المباحث والنقيب عبد العزيز فرحات معاون المباحث للقرية، وتبين مقتل هشام محمد السيد 25 سنه مزارع وإصابة مصطفى محمد زياد47 سنه مأذون وحمدي عبد المنعم 55 سنه فلاح أثر إطلاق الرصاص عليهم بشكل عشوائي أثناء خروجهم من الجمعية الشرعية للقرية عقب عقد قران.

وأضافت تحريات البحث الجنائي قيام 3 أفراد من عائلة أبوطالب وهم إبراهيم عيسى وعيسي محمود وعبد الحكيم محمود  بإطلاق النار عليهم من اسلحة آلية كانت بحوزتهم نتيجة خلافات سابقة بينهم وبين عائلة زياد المجني عليهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

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