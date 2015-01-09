هولاند: الإسلام برئ من الهجمات التى تتعرض لها فرنسا

دعا الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، جميع الفرنسيين إلى التوحد من أجل مواجهة كل التحديات التى تواجه الدولة، لأنه السلاح الأساسى فى الوقوف أمام الأعمال الإرهابية، مضيفا “فمن قام بهذه الأعمال العنيفة لا يمتّون بصلة بالدين الإسلامى”.

وأضاف هولاند، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، موجها حديثة للشعب قائلا “علينا أن نحشد قوتنا لمواجهة هذه الاعتداءات بالقوة والتوحد والوقوف لتعزيز فعالياتنا، وهذا الشعب لا يخضع لأى ضغوط، وقادرون بالدفاع عن دولتنا”.

ووجه الرئيس الفرنسى الشكر لقوات الأمن الفرنسية لما بذلته من جهود فى مواجهة الخطر الإرهابى، وتحرير الرهائن من يد العناصر الإرهابية.