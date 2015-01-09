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سيناتور أمريكي : مرتكبو هجوم “تشارلي ايبدو” متعصبون دينيا لا يمثلون الإسلام

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سيناتور أمريكي : مرتكبو هجوم “تشارلي ايبدو” متعصبون دينيا لا يمثلون الإسلام سيناتور أمريكي : مرتكبو هجوم “تشارلي ايبدو” متعصبون دينيا لا يمثلون الإسلام

قال السيناتور الأمريكي ليندساي جراهام ـ في مقابلة مع (فوكس نيوز) الأمريكية ـ “إن الرئيس باراك أوباما لا يواجه الحقيقة بأن مرتكبى الهجوم على مقر المجلة الفرنسية (تشارلي ايبدو) هم قلة في العالم الإسلامي مدفوعين بتعاليم دينية خاطئة”.

وأضاف ” إن الذين يهاجموننا ويهاجمون فرنسا بدافع بعض التعاليم الدينية التي تزعم أنه لا مكان على وجه الأرض لأي شخص يختلف معهم هم أقلية في العالم الاسلامي”.

واعرب جراهام عن اعتقاده بأن أوباما يتحمل مسؤولية التهديدات التى يواجهها غير المسلمين فى العالم ، وذلك من خلال تقليله بدون سبب للناحية الدينية للحرب على الإرهاب ، معتبرا أنه يتظاهر فقط بأنه يرغب فى تدمير تنظيم داعش.

وقال ” ليس هجوما عندما يشار الى هؤلاء القلة على أنهم متعصبون دينيا لا يمثلون الإسلام ، ويجب القضاء عليهم بشتى الوسائل ، ويتعين على الولايات المتحدة التعاون مع الغالبية العظمى داخل العالم الإسلامي الرافضة لتلك المفاهيم الدينية الخاطئة”.

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