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القبض علي لص حاول سرقة أسطوانتين بوتاجاز من مدرسة بالسويس

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القبض علي لص حاول سرقة أسطوانتين بوتاجاز من مدرسة بالسويس القبض علي لص حاول سرقة أسطوانتين بوتاجاز من مدرسة بالسويس

صورة ارشيفية

ألقت قوات الأمن، ظهر اليوم الجمعة، القبض علي لص حاول سرقة أسطوانتين بوتاجاز من داخل غرقة الاقتصاد المنزلي بمدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية، وتم احتجازه بقسم شرطة الأربعين للتحقيق معه.

تلقى مصطفي فتح الله مدير إدارة أمن مديرية التربية و التعليم بالسويس،  بلاغاً من أحمد رفاعي مسئول أمن شمال أفاد بقيام عامل المدرسة و مجموعة من الأهالي بالامساك بلص يدعي” محمد . أ ” وشهرته الجزار أثناء محاولته إلقاء أسطوانتين للبوتاجاز خارج سور المدرسة .

وطالب فتح الله بضرورة تواجد حملات شرطية حول المدارس في أيام العطلات الرسمية، مشيراً إلي البروتوكول الأمني المبرم بين مديرية أمن السويس و التربية و التعليم مطلع العام الدراسي الحالي الذي يقضي بحماية المدارس حتي في أيام الأجازات الرسمية.

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