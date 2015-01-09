العزب وجابر وإمام في قائمة الزمالك لمواجهة الكأس .. وغياب حفني

أعلن محمد صلاح المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه التي تضم 19 لاعبا لمواجهة نجوم المستقبل في دور الـ32 من كأس مصر يوم الأحد المقبل.

ودخل رضا العزب في قائمة الزمالك لأول مرة منذ انضمامه للفريق الأبيض الصيف الماضي، وعاد عمر جابر وحازم إمام من الإصابة.

في حين استبعد أيمن حفني للإصابة وفضل الجهاز الفني إراحته بعد شد العضلة الخلفية الذي لحق به أمام المقاولون العرب، مصطفى فتحي ومحمد عبد المجيد وياسر إبراهيم للانضمام للمنتخب الأوليمبي، بجانب محمد كوفي المتواجد مع منتخب بوركينا فاسو.

حكاية حفني - أسمه علي وسعره = 100 ألف جنيه، ورهان "الأفضل في مصر"

كما يغيب خالد قمر ومعروف يوسف للإيقاف، وأحمد عيد عبد الملك للإنذار الثالث.

والتالي القائمة كاملة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جنش

الدفاع: علي جبر - أحمد دويدار - حمادة طلبة - إسلام جمال - رضا العزب - صالح موسى - عمر جابر - محمود براني

الوسط: محمد شعبان - أحمد توفيق - إبراهيم صلاح - محمد خليفة - حازم إمام

الهجوم: احمد علي - باسم مرسي - عبد الله سيسيه - يوسف أوباما