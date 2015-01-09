أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

العزب وجابر وإمام في قائمة الزمالك لمواجهة الكأس .. وغياب حفني

Google+ Print
العزب وجابر وإمام في قائمة الزمالك لمواجهة الكأس .. وغياب حفني العزب وجابر وإمام في قائمة الزمالك لمواجهة الكأس .. وغياب حفني

أعلن محمد صلاح المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه التي تضم 19 لاعبا لمواجهة نجوم المستقبل في دور الـ32 من كأس يوم الأحد المقبل.

ودخل رضا العزب في قائمة الزمالك لأول مرة منذ انضمامه للفريق الأبيض الصيف الماضي، وعاد عمر جابر وحازم إمام من الإصابة.

في حين استبعد أيمن حفني للإصابة وفضل الجهاز الفني إراحته بعد شد العضلة الخلفية الذي لحق به أمام المقاولون العرب، مصطفى فتحي ومحمد عبد المجيد وياسر إبراهيم للانضمام للمنتخب الأوليمبي، بجانب محمد كوفي المتواجد مع منتخب بوركينا فاسو.

حكاية حفني - أسمه علي وسعره = 100 ألف جنيه، ورهان "الأفضل في مصر"

كما يغيب خالد قمر ومعروف يوسف للإيقاف، وأحمد عيد عبد الملك للإنذار الثالث.

والتالي القائمة كاملة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جنش

الدفاع: علي جبر - أحمد دويدار - حمادة طلبة - إسلام جمال - رضا العزب - صالح موسى - عمر جابر - محمود براني

الوسط: محمد شعبان - أحمد توفيق - إبراهيم صلاح - محمد خليفة - حازم إمام

الهجوم: احمد علي - باسم مرسي - عبد الله سيسيه - يوسف أوباما

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية