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مواطن يستغيث بمحافظ القاهرة لإعادة كشكه بعد إزالته

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مواطن يستغيث بمحافظ القاهرة لإعادة كشكه بعد إزالته مواطن يستغيث بمحافظ القاهرة لإعادة كشكه بعد إزالته

ناشد المواطن سيد مخلوف عبد اللطيف، صاحب كشك لبيع السجائر كائن بشارع أنور المفتى بمدينة نصر خلف الإدارة العامة للمرور، الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة بسرعة التدخل وإنقاذه هو وأسرته بإعادة تشغيل كشكه بعد إزالته من قبل مسئولى الحى.

وقال "مخلوف" إنه يعانى من مرض التهاب كبدى فيروسى "سى" لكنه يعيش الآن معاناة أخرى فى ظل حالة البطالة التى يعيشها بعد إزالة كشكه الحاصل على موافقات رسمية من قبل مسئولى الحى السابقين.

وأشار "مخلوف" إلى أنه حصل على كافة التراخيص والإجراءات القانونية من قبل الحى بعد موافقة محافظ القاهرة على مذكرة عضو مجلس الشورى أحمد إبراهيم عبد الشافى، وهو ما تم على إثره إنشاء الكشك.

وأكد "مخلوف" أنه تقدم بمذكرة لرئيس حى شرق مدينة نصر الحالى، بالإضافة إلى مذكرة رقم 1098 /7 مايو 2013 إلى محافظ القاهرة للتصديق عليها لإعادة الكشك مرة أخرى دون جدوى.

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