بالصور: تفاصيل حفل ماجدة الرومي في الكويت

"يا كويت يا نجمة الشواطىء الوردية يا سُبحة اللآلىء السَنية ليل وعود موج يعود قلب يجود"، وأضافت :"المكتوب يُقرأ من عنوانه، وعنوان الكويت محبة والقلب الكبير الممتلئ بها". وتابعت "أعرف الكويت جيدا منذ السبعينيات، جئت هنا لفترة زمنية في أثناء الحرب في لبنان، عند أخت لي، كانت تعيش في هذه الدولة، وكنت كثيراً ما أتجول فيها، لذلك لا أشعر أنها غريبة عليّ، وأعرف شعبها الطيب صاحب القلب الكبير"، كانت تلك الكلمات فحوى تغريدة أهدتها النجمة للبنانية ماجدة الرومي لجمهورها في الكويت قبيل انطلاق حفلها الساهر الذي أقيم مساء أمس الخميس بساعات لذا كان احتفاء الجمهور بها في مسرح صالة التزلج على قدر كلماتها التي نثرتها عليهم محبة وبهاء.

فقد أحيت الرومي أولى حفلات مهرجان "هلا فبراير" امام جمهور كبير تقدمه وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح والشاعرة الدكتورة سعاد الصباح ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي في الكويت، بدأ الحفل بتكريم اللجنة العليا المنظمة لمهرجان "هلا فبراير" 2015 الشيخة الدكتورة سعاد محمد الصباح تقديراً لدورها وجهودها البارزة في دعم العلم والعلماء وخدمة المجتمع وتنميته، فضلاً عن دعمها المتواصل للثقافة في الوطن العربي وذلك بمشاركة وزير الإعلام الشيخ سلمان الصباح، من ثم شهد الحضور الذي جاء وكله اشتياق للرومي فيلماً تسجيلياً عن مسيرتها الزاخرة بالعطاء الفني وأعلنت عريفة الحفل المذيعة نورة عبدالله عن اطلالة النجمة اللبنانية على وقع انغام فرقتها الموسيقية التي قادها المايسترو ايلي العليا.

وأمطرت الرومي الحضور ب17 اغنية انتقتها من ارشيفها العامر بإبداعات مختلفة الألوان الغنائية والجمل اللحنية التي تفاعل معها الجمهور وحفظها عن ظهر قلب ومنها " اعتزلت الغرام" ، " كلمات " و كانتا صاحبتا الحظ الاوفر من احتفاء الحضور بهما عندما شرعت النجمة اللبنانية في غنائهما، الرومي حرصت على تحية اهل الكويت ووجهت تحية خاصة للشهداء الذين سقطوا في جميع ارجاء الوطن العربي خلال الفترة الماضية.

بدت ماجدة الحفل بروح شابة فتية وبإطلالة انيقة في فستانها الأحمر طوال الأمسية التي امتدت الى ساعتين دون ان تتوقف حتى حصدت في نهاية الحفل على تكريم خاص عن مجمل مشوارها الفني.

لقطات

كان التنظيم خلف الكواليس متشدداً بمنع رجال الصحافة ووسائل الاعلام من الدخول إلى الكواليس .

-تأخر موعد الحفل لأكثر من 45 دقيقة تخللها تكريم الدكتورة الشيخة سعاد الصباح وعرض فيلم تسجيلي عن الفنانة ماجدة الرومي.

-الحضور لم يملأ القاعة وقدرت نسبة الحضور بــ 55% بمافيها الدعوات المجانية والــ vip.

-حضر عدد الجماهير بعد مرور ساعة من بداية الحفلة وتراوحت أسعار التذاكر من 15 إلى 250 دينار.

-الحفل عرض حصرياً على شاشة تلفزيون الكويت، ورفضت الفنانة ماجدة الرومي إجراء مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة في الاستديو المخصص لاستضافة الفنانين قبل صعودهم خشبة المسرح وتمت إستضافة المتعهد والملحن عبدالله القعود .

-كان لافتاً حضور جمهور النخبة للاستماع بالصوت الطربي للفنانة ماجدة الرومي ولم يلاحظ وجود المراهقين وصغار السن مثل الحفلات الاخرى .

-قطع تلفزيون الكويت بث الحفلة المباشر عند موعد نشرة أخبار منتصف الليل !

قالت الفنانة ماجدة الرومي عن تكريم د.سعاد الصباح : هذا التكريم هو تكريم لكل سيدة تؤمن أنها تستطيع صنع الفرق وتؤمن أنها النصف الآخر للرجل في المجتمع ، فهي كانت وستبقى وستظل دوما في قلبي فهي اميرة الاميرات وتبقى في قلبي في جميع المناسبات والازمات

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