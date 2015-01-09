بين فم ريهانا وفم إليسا من قلّد من؟

يعرف عن الفنانة إليسا اعجابها بالنجمات الغربيات والأفكار المبتكرة التي يظهرن من خلالها على الجمهور، وهي تسعى دائماً الى السير على خطاهن في ملابسها وكليباتها وصورها.

وعلى حسابها على موقع "إنستغرام" قامت إليسا بنشر صورة لها وهي تحمل شفتين كبيرتين غطّتا كل وجهها، وفكرة الفم الكبير نفسه كانت قد استخدمت كخلفية في المسرح الذي صعدت عليها النجمة العالمية ريهانا عندما حصلت على جائزة "Spike Guys’ Choice" كأكثر امرأة مرغوبة لعام 2014.

يشار الى أن إليسا علقت على الصورة قائلة:" أرسل إليكم أكبر القبلات".

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