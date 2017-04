وفاة الممثل رود تايلور عن 85 عاماً

توفي الممثل الأسترالي الأصل Rod Taylor قبل بلوغه عامه الـ85 بيومين في منزله وبين أفراد عائلته في لوس أنجلوس.

وقد أكّدت خبر وفاته ابنته Felicia بقولها: "والدي أحبّ التمثيل كثيراً. كان شغفه في هذه الحياة. كان يصفه بالفنّ المشرّف والأمر الذي لا يستطيع العيش من دونه".

ولد Rod في سيدني، وارتاد كلية الفنون والتمثيل في بلده، قبل أن يتوجّه عام 1950 إلى هوليوود.

وشارك النجم في أكثر من 50 عملاً في هوليوود، منها :"The birds"، "The Time machine"، "the train Robbers"، "Sunday in New York"...

يُذكر أنّ Rod Taylor تزوّج 3 مرات. وكانت آخر زوجاته Carol Kikumura التي اقترن بها عام 1980 ولم ينفصل عنها. وقد أنجب ابنته الصحافية Felicia من زواجه الثاني بعارضة الأزياء Mary Hilem، في عام 1963، فيما كان أوّل زواج له بعارضة الأزياء Peggy Williams، في عام 1951.

