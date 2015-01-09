أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة الممثل رود تايلور عن 85 عاماً

Google+ Print

الجمعة 09-01-2015 16:11

توفي الممثل الأسترالي الأصل Rod Taylor قبل بلوغه عامه الـ85 بيومين في منزله وبين أفراد عائلته في لوس أنجلوس.

وقد أكّدت خبر وفاته ابنته Felicia بقولها: "والدي أحبّ التمثيل كثيراً. كان شغفه في هذه الحياة. كان يصفه بالفنّ المشرّف والأمر الذي لا يستطيع العيش من دونه".

ولد Rod في سيدني، وارتاد كلية الفنون والتمثيل في بلده، قبل أن يتوجّه عام 1950 إلى هوليوود.

وشارك النجم في أكثر من 50 عملاً في هوليوود، منها :"The birds"، "The Time machine"، "the train Robbers"، "Sunday in New York"...

يُذكر أنّ Rod Taylor تزوّج 3 مرات. وكانت آخر زوجاته Carol Kikumura التي اقترن بها عام 1980 ولم ينفصل عنها. وقد أنجب ابنته الصحافية Felicia من زواجه الثاني بعارضة الأزياء Mary Hilem، في عام 1963، فيما كان أوّل زواج له بعارضة الأزياء Peggy Williams، في عام 1951.

2014 عام رحيل النجوم بجدارة

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي