ملحم زين وصابر الرباعي يفتتحان أولى حفلات مهرجان دبي للتسوّق

على مسرح مدينة دبي للإعلام وتحت شعار "رحلة العشرين عاماً"، افتتحت احتفالات مهرجان دبي للتسوق الليلة الأولى بحفلين أحياهما الفنانان صابر الرباعي وملحم زين بتنظيم من مؤسسة دائرة السياحة والتسويق التجاري، وبالاشتراك مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي، وبالتعاون مع مدينة دبي للإعلام.

افتتح الحفل الفنان ملحم زين بصوته الجبلي وشخصيته الرومانسية وبقيادة المايسترو هاني فرحات، وبعد الأغنية الأولى القى تحيةعلى الجمهور وشكر إلى الجهات المنظمة والمسؤولة عن الحفل، ثم غنى أغنية "أهلاً وسهلاً" بعدما دعا الجمهور إلى حلقات الدبكة، وأكمل وصلته الغنائية التي قدم من خلالها مجموعة من أغانيه منها "عيني يا شمس" التي أشعلت الجمهور رقصاً، وأختتم وصلته بأغنية "يا ريس" ثم قال "شكراً وأترككم تستمتعون وتقضون سهرة حلوة مع صابر الرباعي.

وبعد استراحة حوالي ربع ساعة، صعد صابر على المسرح في تمام الساعة الحادية عشر والنصف قائلاً: "مساء الخير والوطنية والحب والياسمين اشكركم وسعيد جداً انني أجدد العهد مع حفلات مهرجان التسوق وأفراح الإمارات، أنتم مجتمعين أمامي على الكراسي، ونحن مجتمعين كوطن عربي... السياسة تفرق ولكن الفن يجمع لأن الفن موجود وأنتم موجودين هنا لحبكم للفن والموسيقى مصر وتونس ، وتونس ومصر وكل الوطن العربي.

صابر قدّم مجموعه كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة بينما أشعلت أغنية "أجمل نساء الدنيا" المدرجات من تهليل وتصفيق حاد، كما قدم أغنية خليجية جديدة غناها للمرة الأولى بعنوان " اللي أختشوا ماتو" وأختتم الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

والجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم 10 حفلات غنائية لعشرين من أكبر وأشهر المطربين والفنانين العرب.

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