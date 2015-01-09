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تايلور سويفت الرابحة الكبرى في جوائز "People’s Choice"

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الجمعة 09-01-2015 18:22

حصدت النجمة العالمية Taylor Swift ثلاث جوائز في People's Choice Awards بنسخته الـ41، خلال الاحتفال الذي أقيم في مسرح "نوكيا" في لوس أنجلوس.

Taylor البالغة من العمر 25 عاماً حصلت على جائزة أفضل فنانة، وأفضل مغنية، وأفضل أغنية، عن أغنية " Shake It Off".

أما الممثل Robert Downey Jr والممثلة Jennifer Lawrence والمغني Ed Sheeran فقد حصل كلّ منهم على جائزتين.

وفاز Robert البالغ من العمر 49 عاماً بجائزتي أفضل ممثل سينمائي وأفضل ممثل مسرحي.

وحصلت Jennifer البالغة من العمر 24 عاماً على جائزتي أفضل ممثلة و أفضل ممثلة أفلام أكشن.

أمّا Ed البالغ من العمر 23 عاماً فقد حصل على جائزة أفضل ألبوم " X " وأفضل فنان موسيقي .

وحصل فريق " Maroon 5" على جائزة أفضل فريق غنائيّ متخطّياً العديد من الفرق الكبيرة.

وحاز المغني Pharrell Williams على جائزة أفضل فنان " R&B"، كما حازت المغنية الأسترالية Iggy Azalea على جائزة أفضل فنانة هيب-هوب.

وفاز مسلسل " The Big Bang Theory" على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني.

وحصل النجم Ben Affleck على جائزة الإنسانية، باعتباره مؤسّس مبادرة شرق الكونغو، وهي منظمة خيرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يُذكر أنّ جوائز "People's Choice Awards" هي الجوائز الوحيدة في هوليوود التي تعتمد آراء الجماهير.

 

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