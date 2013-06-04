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مصر والسودان يطالبان العرب بمساندتهما ضد سد إثيوبيا

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مصر والسودان يطالبان العرب بمساندتهما ضد سد إثيوبيا مصر والسودان يطالبان العرب بمساندتهما ضد سد إثيوبيا

أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أن والسودان ستطلبان من الدول العربية خلال اجتماعات الدورة الخامسة للمجلس الوزارى العربى للمياه، الذى سيعقد الخميس القادم برئاسة دولة الإمارات، مساندتهما فى الوقوف ضد سد النهضة الإثيوبى لحماية موقفهما فى مياه النيل، وبلورة موقف عربى واحد فى هذه القضية.

وتناقش اللجنة الفنية العلمية الاستشارية عدداً من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة باستراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والبدء فى وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وكذلك متابعة تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة التى أيدت بعض صناديق التمويل العربية وجهات أجنبية المساهمة فى تمويلها.

كما تتابع اللجنة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح وإعداد التقرير الإقليمى فى المستقبل وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل المجلس.

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