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مجلس الوزراء: الانتخابات البرلمانية ستتم بنزاهة.. وتأمين مقار التصويت

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مجلس الوزراء: الانتخابات البرلمانية ستتم بنزاهة.. وتأمين مقار التصويت مجلس الوزراء: الانتخابات البرلمانية ستتم بنزاهة.. وتأمين مقار التصويت

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لن تدخل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويقتصر دورها فى توفير كل الاستعدادات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية سواء بإعداد مقار الانتخابات داخل المدارس، بالإضافة إلى الاستعدادات الأمنية عند إدلاء الناخبين بأصواتهم. وأضاف القاويش، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية “الحياة”، أن الحكومة تستعد لتوفير كل التسهيلات لجميع المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقبلة، طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن “العليا للانتخابات” هى المسئولة عن إجراء الانتخابات المقبلة لتنفيذ الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستتم بشفافية ونزاهة مثلما تمت الانتخابات الرئاسية السابقة، استكمالا لمؤسسات الدولة، فيما تجرى الحكومة حاليا توفير كل الاستعدادات من حيث التمويل والاستعدادات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية.

 

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