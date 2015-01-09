العثورعلى جثة لسيدة بالطريق الواصل بين مركزى الخارجة والداخلة‎ بالوادي الجديد

عثرت قوات الأمن بالوادى الجديد على جثة لسيدة ملقاة بالطريق الواصل بين مركزى الخارجة والداخلة، عند قام أحد السائقين بالإبلاغ عن العثور على جثة لسيدة مقتولة وملقاة بالكيلو 25 بالطريق الواصل بين مركزى الخارجة والداخلة بجوار الطريق الرئيسى بعدة أمتار.

وترجع الواقعة إلى قيام أحد السائقين بالإبلاغ عن العثور على جثة لسيدة مقتولة، فيما أكد عدد من شهود العيان أن الجثة لربة منزل من محافظة سوهاج وزوجها هو من قام بقتلها ويعمل حارسًا لأحد أبراج شبكات المحمول الموجودة في الطريق، وذلك لخلافات أسرية بينهما.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى إلى مكان الواقعة، لفحص الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام.