أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

العثورعلى جثة لسيدة بالطريق الواصل بين مركزى الخارجة والداخلة‎ بالوادي الجديد

Google+ Print
العثورعلى جثة لسيدة بالطريق الواصل بين مركزى الخارجة والداخلة‎ بالوادي الجديد العثورعلى جثة لسيدة بالطريق الواصل بين مركزى الخارجة والداخلة‎ بالوادي الجديد

صوة أرشيفية

عثرت قوات الأمن بالوادى الجديد على جثة لسيدة ملقاة بالطريق الواصل بين مركزى الخارجة والداخلة، عند قام أحد السائقين بالإبلاغ عن العثور على جثة لسيدة مقتولة وملقاة بالكيلو 25 بالطريق الواصل بين مركزى الخارجة والداخلة بجوار الطريق الرئيسى بعدة أمتار.

وترجع الواقعة إلى قيام أحد السائقين بالإبلاغ عن العثور على جثة لسيدة مقتولة، فيما أكد عدد من شهود العيان أن الجثة لربة منزل من محافظة سوهاج وزوجها هو من قام بقتلها ويعمل حارسًا لأحد أبراج شبكات المحمول الموجودة في الطريق، وذلك لخلافات أسرية بينهما.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى إلى مكان الواقعة، لفحص الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا